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صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت بإصبع الجليل خشية تسلل طائرة مسيّرة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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