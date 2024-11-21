الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في محيط "راموت نفتالي" بالجليل الأعلى

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :