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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة شمال صفد

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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