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طيران الإحتلال يقصف أطراف بلدة برج الشمالي جنوب لبنان بقذائف فسفورية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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