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هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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