عراقجي: التحرك الأوروبي يتعارض مع توجهنا الحقيقي للتعاون مع الوكالة

العالم – إيران

وفي حديث لقناة الميادين أوضح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن زيارة غروسي إلى طهران كانت سياسية.

وأوضح أن الهدف من دعوة غروسي إلى طهران كان فتح صفحة جديدة من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: حاولنا إيجاد أرضية تفاهم مشتركة لحل المشاكل العالقة والسيد غروسي كان متفائلاً ورحب بهذا التوجه.

وقال وزير الخارجية الإيرانية: لدينا إرادة حقيقية للتعاون مع الوكالة وحل المشاكل العالقة، لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه.

وأضاف: حذرنا من أنّ الضغوط لن تؤدي إلى النتيجة المناسبة ولن تثني إيران عن قرارها بالتعاون الإيجابي مع الوكالة.

وشدد على أن: الجمهورية الإسلامية ستتخذ الرد المناسب على الخطوة الأوروبية "غير الفنية" وهذا سيدخلنا في مسار معقد.