السيد الحوثي: الغرب أكثر توحشا من الوحوش المتواجدة في الغابات

العالم-اليمن

واضاف السيد الحوثي خلال كلمته اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد ان قضية شهداء مسيرتنا وشعبنا منذ اليوم الأول هي قضية الأمة وفق التوجه القرآني.

واکد ان الذكرى السنوية للشهيد هي من المناسبات المهمة التي يحييها شعبنا ولها قدسيتها في مضمونها وأهدافها ولها بركاتها وآثارها الطيبة.

وتابع قائلا: ما يقوله أتباع الصهيونية المتوحشة الإجرامية عن الحرية وحقوق الإنسان والحضارة هي عناوين براقة ومخادعة.

واشار الى ان من يتحدثون بالعناوين البراقة هم من أفعالهم وسيرتهم وتصرفاتهم وتوجهاتهم في منتهى الإجرام والوحشية والطغيان والإفساد.

یتبع...