العمليات النوعية لحزب الله تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

العالم - العين الاسرائيلية

العمليات النوعية الناجحة التي يقوم بها المجاهدون في المقاومة الاسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي المتسللة الى بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان بقيت محور قراءة بعض المحللين والمعلقين العسكريين في الاعلام العبري.

من جانبه قال المتابع للشأن الاسرائيلي حسن شقير ان كان من المتوقع ان يدخل جيش الاحتلال السرائيلي الى لبنان والذي يحاول ان يسيطر على بعض البلدات والنقاط الحاكمة، ان يدخل في دائرة الاستنزاف وخصوصا ان المقاومة قد اعدت لهذا العدو منذ عام 2006 الى يومنا هذا البنية التحتية والعكسرية وكل ما يستلزم من المواجهة لانها كانت محتومة بفعل ان الكيان الاسرائيلي كان يعد ايضا للمقاومة بانه سيتنقم ويثأر لهزيمته عام 2000 و 2006 .

واضاف انه عند التحدث عن هذا الاستنزاف، اليوم المقاومة هي بنت الارض والمجاهدون هم ابناء الاراض ويعلمون تضاريسها جيدا، بالتالي كل محتل يحاول التسلل يحاول ابتداع طرق للتخفيف عن خسائره مقابل المدافع الذي يمتلك الارض والسلاح، فكيف اذا كانت قدرات المقاومة والبنية العسكرية التي كونتها في الجنوب قادرة على ان تصيب مدرعات وقوات العدو في مقتل.

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