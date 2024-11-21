الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الامريكي احرق مئات الالاف في فيتنام بالنار والقنابل وبالقتل

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :