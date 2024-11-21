الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الابادة في غزة هي اسرائيلية وامريكية مدعومة من دول اوروبية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :