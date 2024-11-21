الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: مجاهدو حزب الله ينكلون بالعدو الذي يتكبد خسائر يومية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :