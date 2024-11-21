الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بوريل: قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب ان يحترم وينفذ من قبل جميع الدول

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :