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غارة اسرائيلية على أطراف بلدة زبقين بقضاء صور جنوبي لبنان

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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