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عمدة مدينة ديربورن الاميركية: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا حدود المدينة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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