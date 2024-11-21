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وزير الخارجية:أنجزنا مشاورات لحشد الطاقات لتفادي التصعيد بالمنطقة

وزير الخارجية:أنجزنا مشاورات لحشد الطاقات لتفادي التصعيد بالمنطقة
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في معرض اشارته الى لقائه نظيره القطري في طهران أن طهران: أنجزنا مشاورات بخصوص توسيع المشاورات وحشد جميع الطاقات الإقليمية والدولية للحد من انتشار التصعيد في المنطقة.

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وكتب عراقجي على حسابه في موقع إنستغرام: لقد استضفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية.. وفضلا عن تبادل وجهات النظر بشان تطورات المنطقة، تم التاكيد على ضرورة وقف جرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة واعتداءات الكيان على لبنان وكذلك توسيع المشاورات وتعبئة كافة الطاقات الاقليمية والدولية لتفادي تزايد التصعيد وانتشاره في المنطقة برمتها.

واضاف انه تم ايضا بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين بشان القضايا المختلفة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار طهران امس الأربعاء على راس وفد لاجراء محادثات بشان العلاقات الثنائية والتطورات الحساسة في المنطقة.

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