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سرايا القدس تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال والياتهم بمحيط نادي خدمات جباليا

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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