الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام تجهز على 15 جنديا من نقطة صفر في بيت لاهيا شمال القطاع

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :