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السيناتور ساندرز: يجب انهاء مبيعات الاسلحة لاسرائيل ومحاسبة نتنياهو

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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