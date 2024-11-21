كاميرا ’العالم’ توثق المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في الشيخ رضوان

العالم - خاص العالم

ووثقت كاميرا قناة "العالم" المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق "عائلة العروقي" في منطقة أبو اسكندر الى الشرق من حي الشيخ رضوان بالقرب من منطقة جباليا البلد والتي أدت الى استشهاد 22 وسقوط عدد من الجرحى والمفقودين.

واستهدف الاحتلال الصهيوني منزل عائلة العروقي بصاروخ واحد على الاقل وهو مأهول بالسكان ودمره بشكل كامل، وكذلك أدى القصف الى تضرر عدد من المنازل في المنطقة.

وأظهرت المشاهد تساقط الانقاض من اعلى المنزل حيث لا يزال داخله عدد من المفقودين، ويقوم الاهالي بعمليات البحث وإزالة الانقاض بحثا عن ناجين أو انتشال جثامين الشهداء جراء العدوان الغاشم.

منزل عائلة العروقي هو أحد المنازل التي دمرها الاحتلال الليلة الماضية، مرتكبا مجزرة مروعة بحق العائلة التي جلهم من النساء والاطفال وهذه المجزرة ليست المجزرة الوحيدة، بل هناك مجازر ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة في ذات الليلة.