الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

كاميرا ’العالم’ توثق المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في الشيخ رضوان

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

مع استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة والدعم الأمريكي المطلق للإبادة الجماعية لأهالي غزة ارتكب الاحتلال مجزرة بحق منزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان خلفت 22 شهيدا وعددا من المفقودين والجرحى، في ليلة دامية شهدها شمال القطاع راح ضحية مجازرها قرابة 100 شهيد وعدد من الإصابات.

العالم - خاص العالم

ووثقت كاميرا قناة "العالم" المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق "عائلة العروقي" في منطقة أبو اسكندر الى الشرق من حي الشيخ رضوان بالقرب من منطقة جباليا البلد والتي أدت الى استشهاد 22 وسقوط عدد من الجرحى والمفقودين.

واستهدف الاحتلال الصهيوني منزل عائلة العروقي بصاروخ واحد على الاقل وهو مأهول بالسكان ودمره بشكل كامل، وكذلك أدى القصف الى تضرر عدد من المنازل في المنطقة.

وأظهرت المشاهد تساقط الانقاض من اعلى المنزل حيث لا يزال داخله عدد من المفقودين، ويقوم الاهالي بعمليات البحث وإزالة الانقاض بحثا عن ناجين أو انتشال جثامين الشهداء جراء العدوان الغاشم.

منزل عائلة العروقي هو أحد المنازل التي دمرها الاحتلال الليلة الماضية، مرتكبا مجزرة مروعة بحق العائلة التي جلهم من النساء والاطفال وهذه المجزرة ليست المجزرة الوحيدة، بل هناك مجازر ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة في ذات الليلة.

روابط ذات صلة

حماس: مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة نتيجة للفيتو الأمريكي

بالفيديو.. الاحتلال يرتكب مجزرتين في بيت لاهيا والشيخ رضوان بغزة

استشهاد فلسطينيين باستهداف طيران الاحتلال نازحي مشروع بيت لاهيا

كاميرا العالم ترصد أوضاع النازحين شمال قطاع غزة