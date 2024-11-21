القسام تجهز على 15 جنديا اسرائيليا في بيت لاهيا من مسافة صفر

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في بيان إن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية قوامها 15 جنديا في بيت لاهيا وأجهزوا عليهم من المسافة صفر.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت استهداف دبابة من نوع ميركفاه بقذيفة تاندوم قرب منطقة الصفطاوي في جباليا شمال القطاع.

والساعات الماضية، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة "ميركفا" وناقلة جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" في منطقة أصلان غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قامت كتائب القسام بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين بدك قوات الاحتلال المتواجدة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكان قد أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي من كتيبة "نحشون (90)" التابعة للواء "كفير"، وإصابة قائد الكتيبة وهو ضابط برتبة مقدم بجراح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزّة.