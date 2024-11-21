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الصحة اللبنانية: 3583 شهيدا و15244 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على البلاد

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

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