الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 4 شهداء و15 جريحا بغارة على مبنى سكني في قضاء النبطية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :