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حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال في وادي العصافير جنوبي الخيام

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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