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حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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