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كتائب المجاهدين تستهدف قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بالصواريخ

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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