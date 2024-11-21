الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحوثي يصدر توضيحا بشان تركيا

الحوثي يصدر توضيحا بشان تركيا
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدر عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي توضيحا هاما بشأن تركيا والعمليات اليمنية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية للسفن المرتبطة بالكيان الصهيوني.

العالم-اليمن

وقال الحوثي في تغريدة على منصة اكس : ان الدولة التركية كما هي بقية الدول العربية والإسلامية نتشارك معها في اولوية النصرة والمساندة لفلسطين ولبنان امام عدو واحد والوقوف بحزم امام الابادة والإرهاب والحصار المستمر والمرتكب من قبل الكيان المؤقت وبالمشاركة الامريكية والبريطانية الفعلية.

ولفت إلى ان الوقت لايزال متاحا للجميع للمساندة والنصرة، مجددا تأكيده بان تركيا ليست المستهدفة وأنها كما بقية دول العالم التي لم تعلن عدوانها على اليمن.

وأوضح ان القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف السفن التي تزود الكيان الإسرائيلي بوارداته عبر موانئ فلسطين المحتلة في حين أن أي سفينة يتم استهدافها يعلن ببيان من القوات المسلحة سبب ذلك ويجدد الدعوة للسفن بالابتعاد عن المحتل.