الحوثي يصدر توضيحا بشان تركيا

العالم-اليمن

وقال الحوثي في تغريدة على منصة اكس : ان الدولة التركية كما هي بقية الدول العربية والإسلامية نتشارك معها في اولوية النصرة والمساندة لفلسطين ولبنان امام عدو واحد والوقوف بحزم امام الابادة والإرهاب والحصار المستمر والمرتكب من قبل الكيان المؤقت وبالمشاركة الامريكية والبريطانية الفعلية.

ولفت إلى ان الوقت لايزال متاحا للجميع للمساندة والنصرة، مجددا تأكيده بان تركيا ليست المستهدفة وأنها كما بقية دول العالم التي لم تعلن عدوانها على اليمن.

وأوضح ان القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف السفن التي تزود الكيان الإسرائيلي بوارداته عبر موانئ فلسطين المحتلة في حين أن أي سفينة يتم استهدافها يعلن ببيان من القوات المسلحة سبب ذلك ويجدد الدعوة للسفن بالابتعاد عن المحتل.