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مقاومون يستهدفون آلية لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة في عنبتا شرق طولكرم

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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