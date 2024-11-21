الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية هولندا يلغي زيارته الى تل ابيب بعد تأييد بلاده قرار الجنائية الدولية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :