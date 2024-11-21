الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرة خارجية هولندا تلغي زيارتها لتل ابيب بعد تأييد بلادها قرار الجنائية الدولية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :