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مصادر لبنانية: 40 شهيدا و30 جريحا حصيلة 18 غارة على البقاع الشمالي اليوم

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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