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السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية وتطالب بتسليم المجرمين للقضاء

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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