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جيش الاحتلال: مقتل جندي من لواء جفعاتي خلال معركة في شمال قطاع غزة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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