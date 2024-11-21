الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الاسرائيلي: إطلاق صاروخ باليستي من اليمن عبر باتجاه البحر الميت

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :