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الاعلام الاسرائيلي: سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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