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اعلام العدو: إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء المعارك جنوبي لبنان خلال 24 ساعة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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