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حزب الله يستهدف تحشدات للاحتلال في موقعي المرج وجل الدير جنوب لبنان

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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