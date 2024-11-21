الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :