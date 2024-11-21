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حزب الله يستهدف مجددا تجمعا للاحتلال بكريات شمونه بمسيّرات انقضاضية

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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