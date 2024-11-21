الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يهاجم بسرب من المسيّرات تجمعا للعدو في بلدة يارون جنوب لبنان

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :