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مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتخذ قرارا غربيا ضد ايران

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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