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الطيران المسيّر للإحتلال يعطل محطة الاوكسجين بمستشفى كمال عدوان بغزة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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