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الصحة اللبنانية: 40 شهيدا و52 جريحا بغارات العدو الاسرائيلي على بعلبك

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

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