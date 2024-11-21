الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يحرق منازل الاهالي بمحيط ميدان بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :