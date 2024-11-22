الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 العبرية: "إسرائيل" ولبنان قريبان من اتفاق يمكن اتمامه بغضون أيام

الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :