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إعلام الاحتلال الاسرائيلي: سماع دوي انفجار في الجولان

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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