الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اكثر من 300 الف مستوطن يفرون للملاجئ بعد دوي صفارات الانذار في حيفا

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :