الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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طائرات الاحتلال تستهدف منزلا وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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