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اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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