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مصادر إعلامية: 17 شهيدا بقصف من الاحتلال على قطاع غزة هذه الليلة

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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