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رئيس وزراء ايرلندا: اوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين اسرائيليين مهمة جدا

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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